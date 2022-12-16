Çaykur Rizespor ’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Hayatını kaybeden minik Yiğit için Çaykur Rizespor taraftarları tarafından TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynan Göztepe maçının başında 'Cennetin bağrında bir Yiğit' yazılı Koreografi yapıldı. Taraftarlar tarafından yapılan koreografi esnasında Minik Yiğit'in ailesi gözyaşı döktü.

Göztepe maçına Rizesporlu oyuncular seremoniye Yiğit’in fotoğrafının olduğu ’kalbimizdesin’ yazılı siyah tişört ile çıktı.

Öte yandan hayatını kaybeden minik Yiğit'in ismi gazetecilere dağıtılan esame listesinde Çaykur Rizespor'un oyuncularının bulunduğu kısımda sonuszluk işaretiyle yer aldı.



