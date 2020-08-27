Rizespor, Twumasi’nin peşinde

Çaykur Rizespor’da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Yeşil-Mavililer’de orta sahaya yapılan Baiano takviyesinin ardından gözler hücum hattına çevrildi. Karadeniz ekibi, geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep FK’da geçiren Patrick Twumasi’yle ilgileniyor. Oyuncunun kadroya katılması için görüşmeler yapılıyor. Twumasi ile Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Hannover de görüşme halinde. Oyuncu tercihini birkaç güne kadar yapacak. Teknik direktör Tomas’ın da istediği futbolcu için yönetim şartları zorluyor.