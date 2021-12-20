Rizespor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

Rizespor , ligin 18’inci haftasında 22 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı. Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam eden antrenman, 5’e 2 top kapma ile devam edip, çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes'in takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Bryan Dabo ve Lebogang Phiri antrenmana katılmadı.

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)