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Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

Rizespor, yarın oynayacağı Sivaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

21 Aralık 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Rizespor, Sivas deplasmanı için yola çıktı

Rizespor , Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında yarın Sivasspor ’un konuğu olacak. Karadeniz ekibinin maç öncesi son antrenmanı Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam ederek, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Yannick Bolasie, Lebogang Phiri ile gribal enfeksiyon geçiren Tyler Boyd ve Erik Sabo kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Rizespor bugün tamamladığı antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan akşam saatlerinde özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

İHA

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