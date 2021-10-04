Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Mostafa Mohamed, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kendisine şans veren Fatih Terim'e teşekkür eden Mohamed, tek düşüncelerinin Rize'den galibiyetle ayrılmak olduğunu ve bunu başardıklarını dile getirdi, ''Bana güvendiği için hocamıza çok teşekkür ediyorum. İki gol attım ama ondan ziyade takımın kazanması daha önemliydi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün tek düşüncemiz buradan üç puanla ayrılmaktı. Ona göre oynadık. İyi bir sonuç aldık.'' diye konuştu.

Mısırlı forvet, uzun süre gol atamamış olmasının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı şeklinde sorulan soruya ise, ''Tam tersine beni daha çok hırslandırdı. Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sağ olsun hocalarım da bana yardımcı oldu. Allah’a şükrediyorum. Çok antrenman yapıyorum. Hocalarımın da yardımıyla sahaya golle döndüm.'' yanıtını verdi.







