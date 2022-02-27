Rizespor maçı öncesi Galatasaray tribünlerinden şok protesto: Yönetim istifa!
Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadele öncesinde tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganlarıyla Başkan Burak Elmas ve ekibine tepki gösterdi.
Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. İki takım arasında geçmiş dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle sonucunun oldukça merak edildiği karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 36 bin kişinin takip edeceği kritik mücadele öncesinde tribünlerden protesto sesleri yükseldi.
Galatasaraylı futbolseverler, ligde tarihlerinin en başarısız günlerini geçirmeleri nedeniyle 'Yönetim istifa' sloganlarıyla Başkan Burak Elmas ve ekibine tepki gösterdi.