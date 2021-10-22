Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig 'de bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan ve bir puanla son sırada yer alan Rizespor , 10. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karadeniz ekibi Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk 3 puanını almak için mücadele ediyor. 2. haftada Giresunspor galibiyetinin ardından henüz kazanamayan Kasımpaşa ise kötü gidişini Rize deplasmanında sonlandırma peşinde.

MAÇ BAŞLADI!

GOOOL | Çaykur Rizespor Cemali Sertel'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti...

Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Boldrin, Dabo, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Phiri, Fabricio, Bolasie, Cemali

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Bruma, Sadiku, Travnik, Mortadha, Jorgensen, Tarkan Serbest, Umut Bozok, Brecka, Hadergjonaj

Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Rizespor Lig'de 1 puanla 20. sırada yer alıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Hamza Hamzaoğlu ve öğrencileri galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Rize ekibinin geride kalan 9 haftada 1 beraberlik, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Rizespor'da Tyler Boyd kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ise 6 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. 9 haftada tek galibiyeti bulunan İstanbul ekibi 3 beraberlik 5 mağlubiyet elde etti. Kasımpaşa'da tek hedef zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek.