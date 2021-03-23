Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Kartal, "Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motice oluyor." ifadelerini kullandı.

Remy ne zaman sahalara dönecek?

Loic Remy'in Karagümrük maçında kadroda olacağını söyleyen Başkan Kartal, "Loic Remy Karagümrük maçının kadrosunda yer alacaktır. Remy'in sağlık durumu şu anda gayet iyi ve geçen hafta çalışmalara başladı." şeklinde konuştu.

'Sumudica tercih hatasıydı'

Marius Sumudica'nın tercih hatası olduğunu belirten Kartal, "Marius Sumudica oyuncularımızla anlaşamadı, ne yazık ki birlik beraberliği de sağlayamadı. Sumudica bizim için tercih hatasıydı." diye konuştu.

'Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptılar'

Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasında yaşanan gerginlik hakkında ise Hasan Kartal, "Galatasaray kulübü ile bizim bir problemimiz yok. Vedat Muriç transferi Galatasaray yönetimin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. Oğulcan Çağlayan konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriç ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı." dedi.

Kaynak: Ajansspor







