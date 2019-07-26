Rizespor Barış Alıcı'yı bekliyor

Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Barış Alıcı'nın gelmesini beklediklerini söyledi.

26 Temmuz 2019, Cuma 06:51
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Rizespor Barış Alıcı'yı bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin oyuncuları Michael Frey ve Barış Alıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Frey ile ilgili bir girişimimiz yok. Bu nedenle böyle bir transfer olmayacak. Ancak Muriç transferi sırasında Barış Alıcı ile ilgili bir söz verilmiş. Kiraya verilirse ilk tercih Rizespor olacak diye konuşulmuş. Yakın bir zaman içerisinde aramıza katılacağını düşünüyorum” dedi.

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