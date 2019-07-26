Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin oyuncuları Michael Frey ve Barış Alıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Frey ile ilgili bir girişimimiz yok. Bu nedenle böyle bir transfer olmayacak. Ancak Muriç transferi sırasında Barış Alıcı ile ilgili bir söz verilmiş. Kiraya verilirse ilk tercih Rizespor olacak diye konuşulmuş. Yakın bir zaman içerisinde aramıza katılacağını düşünüyorum” dedi.