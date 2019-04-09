Rizeli daha ne yapsın!

Bu serinin ilk maçında Alanya’yı konuk eden Yeşil- Mavililer’i tribünde yaklaşık 4 bin taraftar takip etmişti. Akhisar mücadelesinde 7 bini geçen ev sahibi ekip, Antalya ve Malatya karşılaşmalarında ise 9 bine yakın bilet satmıştı.

Rizespor’un evinde oynadığı son karşılaşma olan Kayseri mücadelesinde ise yaklaşık 10 bin taraftarı tribündeydi. Dün ise 15 bin 332 kapasiteli Çaykur Didi Stadı’nda toplam 13 bin 647 seyirci vardı. Ev sahibi ekipte kombinelerle birlikte 12 bin 864 bilet satılırken, Beşiktaş taraftarlarına ayrılan 783 biletin de tamamı tükendi. Güvenlik nedeniyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında bütün biletler satılmış oldu.

Her iki takım taraftarı gollerde büyük sevinç yaşarken, plaka numarası 53 olan Rizesporlular 53. dakikada görsel şova imza attı.