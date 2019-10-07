Rize'de tribünler doldu

Çaykur Rizespor’un taraftarları, dün oynana Trabzonspor maçında yağmur ve fırtınaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadılar.

07 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Rize'de tribünler doldu

Takımlarını her koşulda destekleyen Çaykur Rizesporlu taraftarlar, sağanak yağışa ve fırtınaya rağmen Trabzonspor karşılaşmasında Atmacalar’ı yalnız bırakmadı.

Tribünlerinin önemli kısmını dolduran Yeşil-Mavili futbolseverler, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi.

Rizeli taraftarlar, 90 dakika boyunca da takımlarına tezahüratlarla destek verirken, Bordo-Mavili oyuncuları baskı altına almaya çalıştı. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.



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