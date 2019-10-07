Takımlarını her koşulda destekleyen Çaykur Rizesporlu taraftarlar, sağanak yağışa ve fırtınaya rağmen Trabzonspor karşılaşmasında Atmacalar’ı yalnız bırakmadı.

Tribünlerinin önemli kısmını dolduran Yeşil-Mavili futbolseverler, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi.

Rizeli taraftarlar, 90 dakika boyunca da takımlarına tezahüratlarla destek verirken, Bordo-Mavili oyuncuları baskı altına almaya çalıştı. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.







