Rize’de kano yarışları nefesleri kesti

Fırtına Vadisi’nde düzenlenen yarışlara Artvin, Rize, Trabzon ve Ankara’dan toplam 64 sporcu katılırken, sadece Artvin’den 45 sporcu kanosu ile yarışlarda mücadele verdi. 10 kategoride düzenlenen yarışmalarda 25 hakem, 8 güvenlik ve 5 kişilik tertip komitesi görev aldı. Su seviyesinin yüksek olmadığı parkurda yarışlar 6’sı ters olmak üzere 21 kapıdan oluştu. Kano Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Başköylü, Milli Takım'da Türkiye’yi temsil edecek sporları gözlemlemek için yarışmanın çok verimli geçtiğini dile getirerek, “Sporcuların gelişimini gözlemliyoruz. Akarsu sporlarında uluslararası anlamda bizi temsil edecek buradaki sporcularımız. Katılım yoğunluğu Artvin ilinden. Özellikle Yusufeli Bölgesi’nde temel eğitime bir ağırlık var ve çok kalabalık bir ekiple buradalar, mücadele ediyorlar. Toplamda 64 sporcu var ama sadece Artvin’den 45 sporcu var” açıklamasında bulundu.

Artvin’den yarışlara katılmak için Rize’ye gelen İlhan Demirtaş isimli milli sporcu da kanonun bireysel bir spor olduğunu ve çok zevkli yapıldığını dile getirerek, “Yarış güzeldi. Fazla antrenman yapamamıştım ama güzel yarıştık. İlk kez yukarıdan aşağıya indim. Çok güzel bir yarış oldu, rakiplerime başarılar diliyorum. Herkes güzel yarışsın, başarılı olsun. Kano bireysel bir spor, ne yaparsan kendine yaparsın” ifadelerini kullandı.

Trabzon’dan yarışlar için Rize’ye gelen 6 yıllık kano sporcusu Rabia Aslan ise, “Parkur iyi ama su soğuk. Bu yıl kar yağmadığı için daha soğuk oluyor. Her şeye rağmen heyecanlı, bizim için iyi bir parkur. Zorlandığımız nokta, ilk kez en tepeden aşağıya iniyoruz. Bu yüzden biraz yabancılık çekiyoruz ayrışın baş kısmında” dedi.

Yarışmaya başlarken yaptığı bir hata yüzünden moralinin bozulduğunu fakat bir an önce kendini toplayıp yarışa devam ettiğini, yılmadan çalışmalarını sürdürerek daha iyi yerlere gelmek istediğini dile getiren Cennet Ayhan, “İlk başta girişte zorlandım ve sonrasında bir hata yaptığım için moralim çok bozuldu. Yani çok iyi değildi ama inşallah daha iyi olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yarışmada da yapacağım iyi bir derece ile yurt dışına gidip ülkemizi temsil edeceğim” şeklinde konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Şule Ceylan da spora olan sevgisini bu müsabakalarda hakem olarak gösterdi. Daha önce tenis ile uğraştığını ve şimdi ise kano yapmak istediğini dile getiren ve yarışların 'Doçent Hakemi' olarak ilgi odağı olan Ceylan, “Eskiden beri spora karşı çok fazla ilgim var. Masa tenisi oynadım, antrenörlüğünü aldım, tenis oynadım, antrenörlüğünü aldım. Daha sonra yaşadığımız il Artvin’in Yusufeli İlçesi’nde kano eğitimi yapıldığını ve sürekli bu şekilde kano yapanları gördüm, ilgi duymaya başladım kanoya karşı. Daha sonra neden kanoya da başlamayayım dedim. Hakem olarak bir katkım olsun istedim. Hatta şimdi şunu da söylüyorum; ‘Neden sporcu olmuyorum’. Ben de yarışmak için çalışacağım” diye konuştu.

İHA