Rize’de hedef: El Kabir

Ligin ilk yarısında yalnızca bir galibiyet alan ve ateş hattına demir atan Çaykur Rizespor’da gündem transfer... Kadrosunu mutlaka iyi bir santrforla güçlendirmeyi hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü’nde Mostapha El Kabir’i gündemine aldı. Yeşil-Mavililer, Faslı oyuncu için maliyet araştırmasına başladı.

Buruk çok istiyor

Rizespor’un, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu cüzzi bir rakama kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un, El Kabir’i ısrarla kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu konuda baskı yaptığı ifade edildi.