Geçen sezonun flaş ekibi Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. İstanbul ekibi, ilk yarıda 9 ve 45’te Sabo, 21’de Balkovec, 34’te Pesic ile net fırsatları kaçırdı.

Karadeniz temsilcisi ise pek varlık gösteremedi. Ancak ilk45,bizeçok önemli bir şey hatırlattı. Özellikle Anadolu kulüplerinde yıllardır sirkülasyon içerisinde olan teknik adamların artık devrinin bittiğini, modern futbolu takip edemediklerini gördük. Koca bir yaz döneminde futbol anlamında daha da geriye gitmeyi başaran Bülent Uygun’un Rize’si bunun en önemli örneğiydi. Karagümrük’ün hocası Francesco Farioli ise genç teknik adamlara daha fazla şans vermemiz gerektiğini bir kez daha bize gösterdi.

Rize eğer toparlanamazsa...

İkinci devrede de etkili olan Karagümrük ,gol için her şeyi denedi, topu ayağında tuttu, rakibine şans tanımadı fakat bir türlü üçüncü bölgede etkili olamadı. 87’de ikinci yarının en ciddi atağında Rize’den Alberk topu çizgiden çıkardı. Kalan sürede gol sesi çıkmadı, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Karagümrük eğer son vuruşlarını geliştirirse daha da gelişecek, Rize ise toparlanamazsa sıkıntılı bir sezon geçirecekmiş gibi duruyor.

90+ Mertcan Polat