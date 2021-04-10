Rize'de Bülent Uygun'un hedefi Trabzonspor
Gaziantep'teki başarılı performansının ardından Rize'ye gelen ancak Karadeniz ekibinden "Buraya Mourinho gelse de bir şey yapamaz" diyerek ayrılan Sumudica'nın ardından Rize'yi devralan Bülent Uygun gözünü Trabzonspor'a dikti.
Hatay galibiyetiyle Yeşil-Mavili macerasına başlayan tecrübeli hoca, ikinci maçında Galatasaray'ı devirmiş, Rize de 16 yıl sonra deplasmanda Aslan'ı yıkmıştı. Karagümrük'le golsüz berabere kalan Rize geçen hafta da 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'ye 2-0 kaybetti. Uygun, bugün derbide Trabzon'u yıkarak hem 'Karadeniz'in en büyüğü benim' demek istiyor hem de ligde kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.