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Rize'de Bülent Uygun'un hedefi Trabzonspor

Gaziantep'teki başarılı performansının ardından Rize'ye gelen ancak Karadeniz ekibinden "Buraya Mourinho gelse de bir şey yapamaz" diyerek ayrılan Sumudica'nın ardından Rize'yi devralan Bülent Uygun gözünü Trabzonspor'a dikti.

10 Nisan 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Rize'de Bülent Uygun'un hedefi Trabzonspor

Hatay galibiyetiyle Yeşil-Mavili macerasına başlayan tecrübeli hoca, ikinci maçında Galatasaray'ı devirmiş, Rize de 16 yıl sonra deplasmanda Aslan'ı yıkmıştı. Karagümrük'le golsüz berabere kalan Rize geçen hafta da 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'ye 2-0 kaybetti. Uygun, bugün derbide Trabzon'u yıkarak hem 'Karadeniz'in en büyüğü benim' demek istiyor hem de ligde kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. 


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