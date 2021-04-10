Hatay galibiyetiyle Yeşil-Mavili macerasına başlayan tecrübeli hoca, ikinci maçında Galatasaray'ı devirmiş, Rize de 16 yıl sonra deplasmanda Aslan'ı yıkmıştı. Karagümrük'le golsüz berabere kalan Rize geçen hafta da 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'ye 2-0 kaybetti. Uygun, bugün derbide Trabzon'u yıkarak hem 'Karadeniz'in en büyüğü benim' demek istiyor hem de ligde kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.



