Rize mesaisi devam etti

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de cumartesi günü Rizespor’la oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

30 Ocak 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Rize mesaisi devam etti

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas ve 5’e 2 oyun ile sürdü. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Antrenmanda Ljajic ve Dorukhan koşu yaparken, Burak salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hasta olan Gökhan, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Lens ile milli takım kampında bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler ise çalışmada yer almadı.

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