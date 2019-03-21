Süper Lig’de bu sezon teknik direktörlerin isteksiz ayrılıkları dikkat çekti. Daha sezon başlamadan ilk ayrılık kupa şampiyonu Akhisar’da yaşandı. Mütevazı ilçe takımına tarihinde ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşatan, direkt Avrupa’ya gitmesini sağlayan Okan Buruk, biten sözleşmesinde yüzde 10’luk bir artış talep etti, ancak Ege ekibi bunu kabul etmedi, genç hocayla kontrat yenilemedi.

Sonrasında Safet Susic ve Cihat Arslan’la çalışan Akigolar, şimdi ise antrenör Cem Kavçak’la bir mucizeyi gerçekleştirip ligde kalmanın planlarını yapıyor. Okan Buruk ise ligin dibinde aldığı Rize ile Avrupa hayalleri kuruyor. Elbette aynı değil ama benzer bir durum da Atiker Konyaspor’da yaşandı.

Kazandığı maçın ardından...

Yeşil-Beyazlı yönetim sezon başında takımı tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’a emanet etti. 12 haftada 17 puan toplayan Çalımbay’la kazandığı Ankaragücü maçının ardından yolların ayrıldığı açıklandı.

Gerekçe olarak hocanın şehirle arasındaki iletişim kopukluğu gösterilirken yolların ayrılma şekli kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Ardından ise Aykut Kocaman’la anlaşmaya varıldı. Konya’yı 66 puanla 3. yapan, ertesi sezon Türkiye Kupası’nı kaldırıp iki kez üst üste Avrupa’ya gitmesini sağlayan Kocaman, 14 maça çıktığı İç Anadolu ekibindeki 3. döneminde 18 puan toplayabildi, puan ortalamasında Çalımbay’ın gerisinde kaldı.