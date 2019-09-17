Milli sporcu, dün ilk turda Küba asıllı Dünya 3'üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernendez'i ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i aynı skorlarla 4-0, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Rıza Kayaalp bu akşam finalde Kübalı Oscar Pino Hinds karşısında son derece başarılı bir performans ortaya koydu. İlk devreyi 3-0 önde kapatan Rıza Kayaalp maçı da 3-1 kazanarak dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, Kübalı rakibini 2017 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 3-1 yenerek 3'üncü kez dünya şampiyonu olmuştu. Türkiye'nin gururu olan başarılı güreşçi kazandığı bu altın madalya ile yeni bir rekora daha imza atmış oldu. Rıza Kayaalp ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etti.

TÜRKİYE GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA KAZANDI

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, Türkiye 1 altın 1 bronz madalya kazandı. Madalya alan 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 97 kiloda Cenk İldem 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmiş oldu.

BEDİHA GÜN BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün ayrıca kadınlar 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Ülkemizi 55 kg'da temsil eden Bediha Gün ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Alman Annika Wendle'yi, 11-0, çeyrek finalde de Ukrayna'dan Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester'e mağlup oldu. Bediha Gün yarın akşam Madina Nadirova (Kırgızistan) vs. Bolortuya Bat Ochir (Moğolistan) Repesaj maçının galibi ile bronz madalya mücadelesi verecek.

EVİN DEMİRHAN ZEYNEP YETGİL VE BESTE ALTUĞ ELENDİ

Türkiye'yi 50 kg'da temsil eden Evin Demirhan ilk maçında Brezilya'dan Kamila Barbosa Vito Da Silva'yı 6-1, ikinci maçında Kore'li Hyunyoung Oh'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek geldiği çeyrek finalde Kazak Valentina Ivanovna Islamova Brik'a mağlup oldu. Kazak güreşçi finale çıkamadığı için Evin Demirhan elendi.

53 kg'da Zeynep Yetgil ilk maçında Silje Knutsen Kippernes'i 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci maçında Küba'lı Lianna de la Caridad Montero Herrera ile karşı karşıya gelen Zeynep mücadeleyi 8-7 kaybetti. Küba'lı çeyrek finalde elendiği için Zeynep şampiyonaya veda etti.

Türkiye'yi 72 kg'da temsil eden Beste Altuğ ise ilk maçında Hint'li Komal Bhagwan Gole'yi 4-1 yenerek geldiği çeyrek finalde Kazak Zhamila Bakbergenova'ya mağlup oldu. Kazak güreşçi finale yükselemediği için Beste şampiyonaya veda eden diğer milli güreşçi oldu.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar 57, 59, 65, 76 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Mindere çıkacak olan milli güreşçiler ve rakipleri şunlar:

57 kg: Elif Jale Yeşilırmak - Iryna Kurachkina (Belarus)

59 kg: Elif Yanık - Sandra Paruszewski (Almanya)

65 kg: Kadriye Aksoy - Fatoumata Yarie Camara (Gine)

76 kg: Yasemin Aadar - Burmaa Ochirbat (Moğolistan) vs. Qian Zhou (Çin) galibi ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakalar TSİ 08.00'de başlayacak.

DHA