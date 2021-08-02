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Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg mücadelesinde İran’dan Amin Mirzazadeh’i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Bu madalya ülkemizin Tokyo’da kazandığı 4. madalya oldu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı. Makuhari Messe’de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Londra 2012’de bronz, Rio 2016’da gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp Tokyo’da elde ettiği bronz madalya ile Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde 3 olimpiyat madalyası kazananan 4. sporcusu oldu.

Rıza Kayaalp, Mithat Bayrak’ın kazandığı 1’er altın, gümüş ve bronz madalyanın ardından 3 olimpiyat madalyalı ikinci güreşçi unvanını da kazandı. Efsane haltercilerimiz Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ise 3’er olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.




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