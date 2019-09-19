Güreşteki gururlarımızdan Rıza Kayaalp hedeflediği yolda emin adımlarla ilerliyor...

Bundan 4 ay önce Avrupa Şampiyonası’nda 9. altın madalyasına uzanarak Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kıran milli güreşçimiz Fanatik’i ziyaret ettiğinde ‘Mutluluğun formülü’ vermişti. Mutlu bir şekilde kariyerini sonlandırmak için üçlemeyi (2019 Avrupa Şampiyonluğu, 2019 Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Olimpiyat Şampiyonluğu) tamamlamak istediğini vurgulamıştı.

24 Nisan 2019

‘Bunu unutacağız’

Kayaalp Avrupa’dan sonra ikinci hayali olan Dünya Şampiyonası’nda 4. kez altın madalyayı boynuna takmış ve grekoromende bunu başaran ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçmişti. Kazakistan’dan dönen Rıza Kayaalp’e Ankara’da karşılama yapıldı. Esenboğa Havalimanı’nda konuşan Kayaalp, yine hedefi gösterdi...

‘Kazanamazsam ömür boyu mutsuz yaşarım’ dediği olimpiyat için önemli açıklamalarda bulundu: “Bunu unutacağız, olimpiyatlara konsantrasyon sağlayacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım. Olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğü yanına olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömür boyu da mutlu yaşarım. Aksi durumda ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım”

Tarih yazan 29 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü. İstanbul’dan Ankara’ya gelen milli güreşçiyi, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda eşi, ailesi ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı.

Adı salona verilecek

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp’in ismi Bahçelievler’de bir spor kompleksine verilecek. Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesisin adının Rıza Kayaalp olarak değiştirileceği belirtildi.

Şampiyon yeni rotayı çizdi: Tokyo

Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda 9. kez altın madalyayı boynuna takan ve Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kıran milli sporcu Rıza Kayaalp ‘Mutluluğun formülünü’ Fanatik’e anlatmıştı.

Tek amacının üçlemeyi tamamlamak olduğunu söyleyen ... güreşçi ikinci hayali olan Dünya Şampiyonluğu’na da uzandı. Şimdi de son hayalini gerçekleştirmek için rotayı çizen ve üçlemeyi tamamlamak adına, kariyerinde tek eksik olan olimpiyat madalyası için, dünya haritasında hedefi gösterdi: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları...