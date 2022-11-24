Rıza Kayaalp’i minik kızı devirdi

Dünyanın sırtını yere getiremediği milli güreşçi Rıza Kayaalp’in bu seferki rakibi 2 yaşındaki kızı Ay Vera oldu. Babasının fotoğrafının ve isminin yazılı olduğu ay-yıldızlı forma ile mindere çıkan Ay Vera, bir dakikaya yakın süren mücadelenin ardından babasının sırtını mindere değdirmeyi başardı. Zafer sonrası galibiyeti kutlayan Ay Vera’nın mutluluğu ve ikilinin mücadelesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntüler binlerce kişi tarafından görüntülendi.

İHA