Rıza Kayaalp: Nazarlık olsun

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Macaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda "hakem kurbanı" olduğunu belirterek, "Bu, büyüklerde katıldığım 8. Dünya Şampiyonası’ydı. İlk kez madalya alamadım. Bu da nazarlık olsun." dedi.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen son Dünya Şampiyonası’ndan madalyasız dönmesi ve bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üç dünya şampiyonluğu bulunan ve Budapeşte’de rekor için mindere çıkan Rıza, madalyasının hakemler tarafından engellendiğini söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası’nda finalde yendiği Estonyalı Heiki Nabi’ye, Macaristan’da ilk turda hakem kararının da etkisiyle mağlup olarak kürsünün uzağında kalan Rıza, "Maçın sonucunu hakemler belirledi. Hakemler madalyamızı aldı. Herkes de zaten bunu gördü. Hakemlere gereken cezaların verildiği belirtildi. Demek ki hakemi de yenmemiz gerekiyor. Fırsat vermemek lazımmış, onu anladım." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza, Dünya Şampiyonası’ndan ilk kez madalyasız döndüğüne işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu, büyüklerde katıldığım 8. Dünya Şampiyonası’ydı. İlk kez madalya alamadım. Bu da nazarlık olsun. Büyüklerde 10 kez de Avrupa Şampiyonası’na katıldım. İlk Avrupa şampiyonamda madalya alamamıştım. Tabii ki böyle şeyler arada olabilir. Herkesin başına gelebilir. Sonuçta istikrarlı bir başarımız var. Önemli olan istikrarı korumak. O kadar çok üst üste madalya kazandık ki ’fire vermek normal’ diye düşünüyorum. Zaten doğal olmayan durumlardan dolayı fire verdik."

- "Bu durum beni daha da hırslandırdı"

Gereken dersleri çıkardıklarını vurgulayan Rıza, "Bir musibet bin nasihatten iyidir. Belki burada yaşadığımız mağlubiyet, olimpiyat şampiyonluğunu getirecek. Tedbirimizi ona göre alacağız. Bu durum ya olimpiyatta başımıza gelseydi. O zaman telafisi mümkün olmazdı." diye konuştu.

Milli güreşçi, bu durumun kendisini daha da hırslandırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çalışmalara hiç ara vermedim. Moralim yüksek, sıkıntı yok. Rıza Kayaalp denildiğinde akıllara ’şampiyon’ geliyor. Bu algıyı korumamız lazım. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar bunu devam ettirmek zorundayım. Kariyerimde tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını inşallah Tokyo’da kazanacağım. Zirvede bırakmak istiyorum."

- "Doymuşluk yok"

Kariyerinde 8 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu yaşayan milli sporcu Rıza Kayaalp, "Doymuşluk var mı?" sorusuna, "Doymuşluk yok. Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazandım ama şampiyon olmadım. Kafamda hep olimpiyat altın madalyası var. Bu motivasyonumu korumamı sağlıyor." yanıtını verdi.

Rıza, kendisi güreşirken ekran başında büyük heyecan yaşayan annesinin son Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanamamasına nasıl tepki verdiğini de aktardı.

Annesinin sitem etmediğini belirten Rıza, "Annem de durumun farkında. ’Canın sağ olsun oğlum, sen kaybetmedin.’ dedi." ifadelerini kullandı.

AA