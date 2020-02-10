Rıza Kayaalp, çeyrek finalde mağlup

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 mağlup oldu. Milli güreşçinin Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı devam edecek.

10 Şubat 2020, Pazartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Rıza Kayaalp, çeyrek finalde mağlup

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, ilk maçında Macar Adam Varga'yı 6-0 ile geçerek çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimi ile eşleşti.

Milli güreşçi, mücadeleyi 5-1 kaybederek üst üste 9, toplamda ise 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olabilme şansını kaybetti.

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