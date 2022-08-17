Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 23. sınavı

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 22 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor , 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş ’ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. eleme ilk maçında Dinamo Batumi’yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag’a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın TSİ 20.00’de İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele edecek.

İHA