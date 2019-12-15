Rıza Çalımbay’ın 500 heyecanı

Ligde 6 haftadır kazanan ve 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor’da moraller yüksek. Teknik direktör Rıza Çalımbay için ise bu maç farklı bir anlam taşıyor. Çalımbay, hocalık kariyerindeki 500. lig maçına bugün taraftarının önünde çıkacak. Hafta içinde FANATİK’e verdiği röportajda, “En unutamadığım maç, Kadıköy’de Beşiktaş ile 4-3 kazandığımız karşılaşmaydı” diyen başarılı teknik adam, 500. maçı da galibiyetle taçlandırmak istiyor.

Zorlu 90 dakika ile ilgili konuşan Çalımbay, “Bizim için dönüm maçı. İki taraf için de çok zor olacak. Tek düşüncemiz galibiyet. Her zaman nasıl oynuyorsak, yine öyle oynayacağız. Taraftarımıza büyük görev düşüyor” dedi.

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