Rıza Çalımbay’ı düşündüren istatistik

Çalımbay'ı düşündüren tablo... Ligin 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Konyaspor’un hocası Rıza Çalımbay, rakibine karşı bir türlü istediği sonuçlara elde edemedi. Teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor ve Mersin İdman Yurdu ile Siyah- Beyazlı ekip ile 26 kez kozlarını paylaşan Çalımbay, yalnızca 3 maç kazanabildi. Geride kalan 23 karşılaşmada ise 6 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti. Bu durum hakkında konuşan Çalımbay, “Beşiktaş’ın Malmö karşısındaki kadrosunu gördük. Bize karşı as kadro sahada olacaklar. Ama olsun bizim hedefimiz belli. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Tecrübeli çalıştırıcı, Kara Kartal’a karşı ilk zaferini ise 2 Nisan 2011’de oynanan ve Sivasspor’un 1-0 kazandığı maçta elde etti.