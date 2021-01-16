Maçtan önce puanlar almak için geldiklerini söyleyen Çalımbay, “Maçtan önce de konuştuk. Puanlarla ayrılmak istedik. Beklenmedik bir zeminde oynadık. İki takım da mükemmel oynadı. Puan aldığımız için mutluyuz, iki takımın da futbol oynamasına saha izin vermedi. Hem televizyon hem de burada izleyenler mücadeleci bir maç izledi. Futbolu konuşmaya çok gerek yok Başakşehir doldur boşalt oynadı, böyle de oynaması gerekiyordu. Puan aldığımız için mutluyuz. Golü yedikten sonra golü bulduk, bütün oyuncularımı tebrik diyorum” ifadelerini kullandı.

"İki oyuncu daha almalıyız"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Çalımbay, “3-4 oyuncu almamız lazım, iki bek oyuncusu aldık. Ahmet Oğuz ve Ümraniyespor’dan Alaaddin Okumuş’u aldık, iki isim daha transfer etmemiz gerekiyor. Araştırıyoruz. Yasin Öztekin aramızdan ayrıldı. En kısa zamanda iki oyuncu almamız gerekiyor” diye konuştu.