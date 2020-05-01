Demir Grup Sivasspor transfer döneminin önemli takımlardan biri olacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, liglerin ertelenmesi ile futbolculara verdikleri iznin sürdüğünü belirterek, oyuncularının hem evlerinde hem de kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Bu sezon ortaya koydukları başarıda tüm futbolcularının katkısı olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, bu nedenle oyuncularının kulüplerin transfer gündeminde olduğunu kaydetti. Kadroyu korumak istediklerini belirten başarılı teknik adam, "Mert Hakan ve Emre dışında hiçbir oyuncumun gitmesine izin vermeyeceğim. Mert Hakan ve Emre sezon sonunda gidebilirler. Bazı oyuncularımızın da isimleri konuşuluyor ancak kimsenin gitmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

(TRT SPOR)



