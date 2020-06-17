27. haftanın kapanış maçında ağırladığı Denizlispor’u tek golle devirip 3. sıraya yükselen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay iddialı...

Deneyimli teknik adam, söze Denizli galibiyetini değerlendirerek başladı: “Herkes için zor bir süreçten geçiyoruz” diyen Çalımbay, “Bence hiç bir takım hazır bir görüntü vermedi. Bizim maç da bu şekildeydi. İlk yarıda oynanan oyundan hiç memnun değildim. Epey bir süre bocaladık. Sonrasında toparladık, rakibin de 10 kişi kalmasıyla birlikte daha fazla pozisyona girdik. Ancak skor avantajıyla birlikte tempomuz azaldı. Sonunda kazandık, kazanarak başlamak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz” diye konuştu ve ekledi:

‘Takımıma güveniyorum’

“7 maçımız var, 7’si de final. Konyaspor maçı ilk finalimiz. Şu an sadece onu düşünüyoruz. Sezon içerisinde olduğu gibi şimdi de maç maç bakıyoruz. Oynayacağımız her maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakiplerimizin durumuna ve fikstürlerine baktığımızda bunu başarabiliriz. Bizim de fisktürümüz kolay değil elbette. Kümede kalma mücadelesi veren takımlara karşı oynayacağız. Ancak ben takımıma güveniyorum. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

Ömer Necati Albayrak