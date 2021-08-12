UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum’la 1-1 berabere kalan ve adını play-off turuna yazdıran Demir Grup Sivasspor ’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, maçın düşündükleri gibi zorlu geçtiğini kaydetti. İlk maçtan rakip takımı çok iyi bildiklerini aktaran Çalımbay, "Dinamo Batum, özellikle deplasmanda çok iyi oynayan, çok iyi kontratak yapan etkili sonuçlar alan bir takım. Öyle de oldu. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik veya şanssızlıklar yaşadık. Gol yedik ama golden sonra kesinlikle oyunu bırakmadık." dedi.

Golü yedikten sonra tamamen oyuna hakim olduklarını, her yerden ataklar yaparak iyi pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyundan kopmadığımız ve mağlubiyeti kabullenmediğimiz için sistemimizi değiştirerek ataklara devam ettik. Sonradan oyuna katılan arkadaşlarımız çok etkili oldu. Gerçekten maçı kazandıran arkadaşlar oldular. İlk 11’de olan arkadaşlar kadar kulübede olan arkadaşlar da çok çok önemli. İstekli şekilde maça girdiklerinde kazandırır ama isteksiz şekilde maça girdiklerinde kaybettirirler. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız, futbolcularımız ve biz hakikaten bütünleştik. Hem onların desteği hem de arkadaşlarımızın mücadelesi birleşince, galibiyet geldi. Bunu taraftarımıza armağan ediyoruz."

'Kopenhag çok kuvvetli bir takım'

Rıza Çalımbay Play-Off turundaki rakipleri için ise, "Kopenhag bildiğimiz Kopenhag. Çok kuvvetli bir takım. Zor maçlar olacak" ifadelerini kullandı.







