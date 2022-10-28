Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sunduğu "Spor Kazanı" programına katıldı.

"Avrupa'daki final maçımızı kazandık."

Sivasspor'un CFR Cluj'u 3-0 yenip gruptan çıkmayı garantilemesi hakkında Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Avrupa’daki final maçımızdı ve bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Hedefimizi gerçekleştirdik ama Slavia Prag’ı da yenersek her şeyi tamamıyla garantilemiş olacağız. 1 puan almamız halinde grubu lider olarak tamamlayacak ve direkt olarak son 16 turuna katılacağız."

"Avrupa'ya gidiyorsak katlanmak zorundayız."

Takımın dar bir kadroya sahip olduğunu söyleyen 59 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Kadro konusunda sıkıntımız var ama Avrupa’ya gidiyorsak buna katlanmak zorundayız. Bir Anadolu takımının fazla bir bütçesi yok. Diğer temsilcilerimizin bütçesi bizimkinin 20-30 katı. Ama biz de her şeye rağmen mücadele ediyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz."

"Artık lige döneceğiz diye bir şey yok."

Çalımbay, takımının hem Avrupa'da hem ligde aynı hırsla devam edeceğini şu sözlerle ifade etti: "Gruptan çıktık artık tamamen lige odaklanacağız diye bir şey yok. Hem ligi hem de Avrupa’yı birlikte götürmeye çalışacağız. Ocak ayında 2-3 tane oyuncu alabilirsek daha kuvvetli ve alternatifli bir kadromuz olabilir. Tabii ki Cluj maçından oynayan bazı futbolcularımızı dinlendireceğiz. Bu maçta dinleneler Antalyaspor maçında sahada olacak. Prag maçında dinlenenler oynayacak, o maçtan sonra dinlenecekler Fenerbahçe maçında oynayacak. Futbolcularımızı dinlendire dinlendire yolumuza devam ediyoruz.

"Dünya Kupası arası bizim için büyük bir avantaj."

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, Dünya Kupası arasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ise şu sözlerle ifade etti: "Dünya Kupası arası bizim için büyük bir avantaj. Çünkü çok maça çıktık ve yorgunuz. Oyuncularımın dinlenmeye ihtiyacı var."

" Beşiktaş 'tan ben istifa ettim."

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönem hakkında da konuştu. 59 yaşındaki teknik adam şu sözleri söyledi: "Ben Beşiktaş’ın başına geçtiğimde takım zor durumdaydı.Del Bosque gitmişti ve bir dağılma vardı. Ama benim yönetimimde 2. yarıda bir mağlubiyet aldık ve 2. yarıyı lider olarak bitirdim. UEFA Avrupa Ligi’nde rakiplerimizi eledik ve gruplara kaldık. Ben kendim Malmö maçından sonra istifa ettim ama yönetim beni bırakmadı. Daha sonra işlerin benim istediğim gibi gitmeyeceğini görünce görevimden ayrıldım."

"Beşiktaş ile hiç görüşmedim."

Tecrübeli teknik adam, Valerien Ismael'den sonra teknik direktörlük için Beşiktaş ile hiç görüşmediğini söyledi. Çalımbay şöyle konuştu: "Beşiktaş ile hiç görüşmedim. Ama gündeme gelmem normal. Yıllarca Beşiktaş’ta oynadım ve Sivasspor’da başarılıyım. Şenol Güneş’in göreve gelmesi hakkında ise bir yorum yapmak istemiyorum. Bu yönetimin kararı. Ben Şenol Güneş’e son derece saygı duyarım. Umarım başarılı olur."

"Beşiktaş'tan ben istifa ettim."

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönem hakkında da konuştu. 59 yaşındaki teknik adam şu sözleri söyledi: "Ben Beşiktaş’ın başına geçtiğimde takım zor durumdaydı.Del Bosque gitmişti ve bir dağılma vardı. Ama benim yönetimimde 2. yarıda bir mağlubiyet aldık ve 2. yarıyı lider olarak bitirdim. UEFA Avrupa Ligi’nde rakiplerimizi eledik ve gruplara kaldık. Ben kendim Malmö maçından sonra istifa ettim ama yönetim beni bırakmadı. Daha sonra işlerin benim istediğim gibi gitmeyeceğini görünce görevimden ayrıldım."

"Hiçbir takımda tazminatım yok."

Çalıştırdığı kulüplerle olan sözleşmesinde Beşiktaş'a özel bir madde olmadığını söyleyen Çalımbay, şunları söyledi: "Benim hiçbir takımda tazminatım yok. Ama şöyle bir durum var. Beni başka bir kulüp isterse bulunduğum kulüp beni vermez ama Beşiktaş isterse kolaylık sağlarlar."

"Konferans Ligi'ni kazanabiliriz."

Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanabileceklerini söylerken sözlerini şu şekilde bitirdi: "Ben Türk takımlarının bir Avrupa kupasını alabileceğini düşünüyorum. Biz de getirebiliriz. Ocak ayında birkaç transfer yapabilirsek Konferans Kupası’nı biz de alabiliriz."