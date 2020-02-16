Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve liderliği Karadeniz ekibine kaptırdı. Yiğidolar'ın teknik patronu Rıza Çalımbay, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Takımından memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Maça başlar başlamaz hemen başında gol yemek iyi bir şey değil. Bir yandan da iyi bir şey, atınca dönüp atabilirsin ama biz ikincisini de yedik. Güzel şeyler yaptık son bölümde. 3 arkadaşımız sakatlanarak oyundan çıktı. Ben ne olursa olsun takımımdan memnunum. 11 günde 3 tane maç oynadık. Bunu dar bir kadroyla oynadık. Bizim için en önemli maç Alanya maçı. Ondan sonra normal bir periyota giriyoruz. Sakatlar oyuncular da dönüyor." dedi.

Cezası 1 maça indirilen ve Sivasspor maçında formasına kavuşan Sörloth hakkında konuşan deneyimli hoca, "Sörloth'un cezalı olacağını olmayacağını, böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Hakikaten çok etkili biri. Son anda beklemiyorduk. O bize şok etkisi yaptı ama ona göre tedbir almamız, bilmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının 90+2. dakikasında Fabricio Baiano’nun sert müdahaleleri sonrasında rakibini yüzünden ittiren Alexander Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Norveçli oyuncuya 2 maç men cezası vermişti. Ancak Bordo-Mavili yönetim, ‘tahrik’ unsurunun bulunması nedeniyle karara itiraz etmişti.

Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na giderken, yetkililer olağanüstü toplandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetici Lermi Zorer ve Alexander Sörloth’un hazır bulunduğu toplantıda, Bordo-Mavililer savunmasını sundu. Oybirliği ile karar verildi.

Akşam saatlerinde ise kararı TFF duyurdu. Yapılan açıklamada, “PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir” denildi. Bir maçlık cezasını kupadaki B.B. Erzurumspor karşısında çeken Sörloth, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında sahaya çıktı.