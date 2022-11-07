Süper Lig 'in 13. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor , üst üste 3. kez kaybetti. 10 puanla 17. basamakta bulunan Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten ve sahadan en kötü beraberlikle ayrılabileceklerine değinen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey vardı, pozisyon ve mücadele. Tabi ki Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Onun dışında maçın başından sonuna oyunu disiplininden kopmadık ama bunu neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum. Son dakikalar her türlü riske girdik. Defansımızda 3 kişi bıraktık, orta sahada çoğalttık ve forveti çoğalttık ama yanlış yaptık 1-2 tane. Doldur boşalt yaptık Fenerbahçe’nin istediği oyundu."

'Kaleye kadar geldik, son pasları yapamadık'

"Eğer son girdiklerimizden bir tanesini falan değerlendirseydik iyi şekilde ayrılabilirdik. Fenerbahçe’ye böyle yüzde yüz pozisyon vermedik, o yönden iyiydik. Lig maçı yapacak bir şey yok. Penaltı olayı farklı bir şey. Üzgünüz en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belirli bir baskı kurduk. Fenerbahçe kontra atağa dayalı oynadı, tüm oyuncularını değiştirdiler. Biz orada son pasları yapamadık. Kaleye kadar geldik, son pasları yapamadık. Sonra benimde ikaz ettik bağırdık uzun oynamayın diye. Gerçekten iyi mücadele ettik, pozisyon vermedik özellikle ilk yarıda. İkinci yarı her türlü riske girdik ama olmadı."

'Oyuncular penaltı olduğunu söyledi'

Hakemle ilgili konuşan de Çalımbay, “Hakeme bir şey söylemiyorum. Sadece penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilmiyorum, bizimde onların da vardı. Hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında biraz faullerde sıkıntı yaşadık. Onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay bir şey değil. Fenerbahçe’de olsun, bizde olsun kazanmaya oynadık. Çok tempolu sert geçen, her türlü ne istiyorsanız olan maç oldu. Bana göre iyi de yönetti. Belki penaltılarda bir şey olabilir. Biz izlediğimizde Serdar’ın eline çarpıyor. Ya hakem göremedi ya da VAR’daki göremedi. Oyuncuların söylediğine göre eline değdiğini penaltı olduğunu söylediler” dedi.



