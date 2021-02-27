Rıza Çalımbay: Zor bir deplasman, puan ile dönmek avantaj

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanılan puanın mutlu ettiğini belirtti.

Çalımbay, iki takım açısından önemli maç olduğuna işaret ederek, "Maça iyi başladık ve 11 kişi iyi pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra baskı yemek normal. İkinci yarı rakibi kendi sahamızda karşılayıp kontra yakalamak istedik. Kontratak yakaladık ama son pasları değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

Oyun disiplinini hiç bırakmadıklarını aktaran Çalımbay, "Takımım maçın başından sonuna kadar dört dörtlük oynadı. Takımın oyun disiplini mükemmeldi. Zor bir deplasman, puan ile dönmek avantaj. Bütün takımlar gibi sıkıntı yaşıyoruz. Sakat oyuncumuz fazla. Kısa sürede dönünce alternatif kadromuz ile iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.