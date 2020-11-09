Rıza Çalımbay: 'Yüreklice maç yönetsinler!'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından hakem Abdulkadir Bitigen'e sert sözlerle yüklendi. Hakemlerin maçların skorlarıan direkt etki ettiğini belirten tecrübeli hoca, "İlk penaltıyı verdi ama hemen ardından ikincisini vermedi. Korkuyorlar. Yüzde 100 penaltı pozisyon ve kırmızı kartlık. Yüreklice maç yönetsinler. Ama henüz böyle bir hakem göremedim. Yanlış yapıyorlar. 6 dakika var, o yatıyor, bu yatıyor, 6 dakika oynatmıyor" diye konuştu.

'Arayı iyi değerlendireceğiz'

Futbolu da değerlendiren Çalımbay, "Oyuncularım yorgunluğa rağmen iyi mücadele etti. Pozisyon

da buldular. Penaltıyı atsak farklı olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Arayı en iyi şekilde değerlendirip, işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.