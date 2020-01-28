Rıza Çalımbay yine joker kullandı! Yenilmiyor...

Lider Demir Grup Sivasspor sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını 1-1 berabere bitirdi. Son anlara kadar 1-0 geride bulunan Sivasspor, oyuna sonradan giren Yasin Öztekin'in attığı golle maçı berabere bitirmeyi başardı. Rıza Çalımbay bu sezon bir çok maçta yaptığı gibi oyuna sonradan soktuğu oyuncudan gol katkısı almayı başardı.

Rıza Çalımbay'ın Jokerleri 9 gol attı

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın bu sezon oyuna sonradan soktuğu oyuncular toplam 9 gol katkısı verdi. Arouna Kone 3 gol, Erdoğan Yeşilyurt 3 gol, Fernando 2 gol ve Yasin Öztekin 1 gol atarken bu alanda en başarılı teknik adam bu sezon Rıza Çalımbay oldu.

Oyuna sonradan giren oyuncuların gol dağılımı

9 - Sivasspor

8 - Beşiktaş

4 - Alanyaspor

4 - Başakşehir

3 - Galatasaray

3 - Fenerbahçe

1 - Trabzonspor





fanatik.com.tr / Tolga Kuru