Rıza Çalımbay yine joker kullandı! Yenilmiyor...
Süper Lig'in 19.hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi 11 maçlık yenilmezlik serisini son anlarda bulduğu golle devam ettirirken beraberliği yine oyuna sonradan giren Yasin Öztekin getirdi. Sivasspor'un bu sezon en başarılı olduğu alanlardan biri yine joker isimler oldu
Lider Demir Grup Sivasspor sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını 1-1 berabere bitirdi. Son anlara kadar 1-0 geride bulunan Sivasspor, oyuna sonradan giren Yasin Öztekin'in attığı golle maçı berabere bitirmeyi başardı. Rıza Çalımbay bu sezon bir çok maçta yaptığı gibi oyuna sonradan soktuğu oyuncudan gol katkısı almayı başardı.
Rıza Çalımbay'ın Jokerleri 9 gol attı
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın bu sezon oyuna sonradan soktuğu oyuncular toplam 9 gol katkısı verdi. Arouna Kone 3 gol, Erdoğan Yeşilyurt 3 gol, Fernando 2 gol ve Yasin Öztekin 1 gol atarken bu alanda en başarılı teknik adam bu sezon Rıza Çalımbay oldu.
Oyuna sonradan giren oyuncuların gol dağılımı
9 - Sivasspor
8 - Beşiktaş
4 - Alanyaspor
4 - Başakşehir
3 - Galatasaray
3 - Fenerbahçe
1 - Trabzonspor
fanatik.com.tr / Tolga Kuru