Rıza Çalımbay: Ülkemiz için mücadele edeceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda oynayacakları maçta takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina süreci devam eden Çalımbay, dün AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Çalımbay, Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde ideal kadroyla maçlara çıkamadıklarından yakınarak, “Ligde deplasmanda hiç mağlup olmadık. Kendi sahamızda da eksikler ve bazı sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen takımın morali genel olarak iyi. Daha da iyi olacağız” diye konuştu.

‘Güzel şeyler yaptık’

Avrupa Ligi’ndeki yol haritalarını Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın belirleyeceğini vurgulayan Çalımbay, “Takımıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Bizim tek sıkıntımız ideal kadromuz ile bir defa olsun sahaya çıkamamak. Takımdaki tek sıkıntı bu, başka bir şey yok. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz. Sivasspor her zaman güzel şeyler yaptı, inşallah bu sene de aynısını yapacağız” yorumunda bulundu.