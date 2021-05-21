Yakaladığı 19 maçlık yenilmezlik serisiyle takımını bir kez daha Avrupa kupalarına taşıyan Rıza Çalımbay, sezonun değerlendirmesini ve önümüzdeki yılın planlamasını TRT SPOR'da yayınlanan "Gündem Futbol"a anlattı.

Hakan Arslan'a "Şifo Mehmet" benzetmesi

Süper Lig'de yoğun fikstürden dolayı istedikleri düzeye çıkamadıklarını kaydeden Çalıbay, kırmızı-beyazlı ekibin kaptanı Hakan Arslan'a övgüler düzdü.

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakan Arslan enteresan bir oyuncu. Orta saha oyuncusunda bulunmayan bir özellik Hakan'da var. Bir de Beşiktaş'ta oynarken Şifo Mehmet'te vardı" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çalımbay, var olan kadroyu fazla bozmamak istdeğini kaydetti.

"Tyler Boyd'u almak istiyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, ara transferde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattıkları Tylor Boyd'u kadrolarında tutmak istediklerini kaydetti.

Takıma yapılacak takviye sayısını açıklayan Çalımbay, "Tyler Boyd'u almak istiyoruz. Kayode'nin sözleşmesi bitti, onun sözleşmesini uzatmak istiyoruz. En fazla 5 oyuncuyla transferi bitireceğiz" diye konuştu.

"Sivasspor'la yeni sözleşmeyi henüz imzalamadım"

Sivasspor'la henüz sözleşme imzalamadığını açıklayan Çalımbay, "Yönetimle görüştük ama daha anlaşmadık. Para yüzünden anlaşmadığım hiç bir kulüp yok ama Sivasspor'un biraz fedakarlık yapması lazım" diye konuştu.