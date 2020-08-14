Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz Sivasspor

Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı. Kırmızı-Beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak.”

İmzadan önce açıkladı

İmza töreni öncesi FANATİK’in sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Avrupa Ligi’ne doğrudan katılacağız. Hedefimiz orada gruptan çıkmak olacak. Ligde de uzun ve zorlu bir maraton var önümüzde. Yine başarılı olacağız. Bu yüzden transferde hata yapma şansımız yok. En iyileri toplayacağız. Güçlü bir kadro ile lige başlayacağız. Geçen sezon yaşadığımız en büyük şanssızlık sakatlıkların sayısının artmasıydı. Ancak bu kez daha alternatifli şekilde hazırlanacağız. Harcama limitlerinden ötürü çok geniş kadrolar yapma şansımız yok” değerlendirmesini yaptı. Rıza Çalımbay, Robin Yalçın’la da anlaşma üzere olduklarını sözlerine ekledi.