Rıza Çalımbay: Takımımı kutluyorum

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği Beşiktaş karşısında 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı ama mücadeleci oyunuyla 90 dakikadan puanla ayrıldı. Ligde 51 puana ulaşan Kırmızı-Beyazlılar, yenilmezlik unvanını 13'e çıkardı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, en son 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından Çalımbay ise şunları söyledi: "İyi bir maç oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Güzel şeyler ortaya çıktı. Zaman zaman iyi pozisyonlar yakaladık. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları var. Biz kendi futbolumuzu ortaya koymaya çalıştık."

'10 puan fazlamız olurdu'

"Genel olarak baktığımızda oyuncularımı bu zorlu süreçte verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Sezonun ilk bölümünde maçlara 12-13 kişi çıktığımız oldu. Avrupa maçları ve eksikler olmasaydı, en az 10 puan fazlamız olurdu. Takımın yüzde 95'i koronavirüse yakalandı. Sonrasında çok iyi toparladık. Takım olarak mücadeleyi hiçbir zaman bıraktırmadım. Bu maçta Boyd ve Hakan olsaydı, daha farklı olurdu. Kalan maçlarımızı da çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyorum."