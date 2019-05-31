Son haftalara kadar korku tünelinden çıkamayan Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş’le yollar ayrılmıştı. Genç teknik adama teşekkür eden Yiğidolar’ın gündemine ise tek hoca gelmişti: Rıza Çalımbay...

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Kırmızı-Beyazlılar, 2010-2013 arasında da takımda görev yapan Rıza Çalımbay’la bugün resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Tarafların el sıkışmalarına çok yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

Gençlerbirliği’nden de teklif alan Çalımbay’ın tercihini memleketi Sivas’tan yana kullanacağı bildirildi.

108 maça çıktı

Kariyerinde teknik direktör olarak en uzun süre çalıştığı takım olan Sivasspor’a her fırsatta gönülden bağlı olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, daha önce Yiğidolar’la 108 maça çıkmıştı. Taraftarın da Çalımbay’a karşı ciddi ilgisi bulunuyor.