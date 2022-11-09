Rıza Çalımbay: Sivasspor her zaman başarılı

Sivasspor Teknik Direktörü RızaÇalımbay, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yiğidolar’ın hocası, son derece yoğun bir süreçten geçtiklerini ifade ederken, “Yorucu fikstürün sonuna geliyoruz. Bizim gibi kadrosu dar olan takımların bu süreçlerde zorlanması normal. Ligde tam istediğimiz yerde olmasak da Avrupa’da grubunu lider bitiren bir takım çıkardık ortaya. Bu bizim için çok değerli. Fenerbahçe karşısında da takımım gayet güzel bir performans sergiledi. Sonuçlandırma konusunda sıkıntılarımız oldu ve yediğimiz penaltı golüyle mağlup olduk. Şimdi önümüzde Ümraniyespor’la oynayacağımız bir maç var. İçeride kazanıp Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyoruz” sözlerini sarf etti.