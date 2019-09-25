Rıza Çalımbay: Sivasspor daha yeni başlıyor

Kendi sahasında Trabzon karşısında 1- 0 geriye düşen, ancak oyunu çevirip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başaran Sivasspor, 8 puana ulaşarak üst sıralara yaklaşmayı başardı. Yiğidolar’ın başarılı hocası Rıza Çalımbay, bulundukları durumu ve hedeflerini FANATİK’e anlattı, oldukça iddialı mesajlar yolladı:

‘Hataların sebebi malum’

“Yeni kurulmuş bir takımız. Kampa 9-10 kişiyle başladık. Hala hazı oyuncularım tam anlamıyla hazır değil. Hatalarımızın sebebinin önemli bir bölümü de bundan kaynaklanıyor. Ancak genel havamız çok iyi. Bu da topladığımız puanların temelini oluşturuyor. Genel anlamda milli aralar çok kıymetli. Takımdaki herkesin aynı seviyeye gelmesi için bu süreleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aradan sonra daha iyi bir Sivasspor izleteceğimizden eminim.

‘Nokta atışı transfer’

“Devre arasına kadar ne kadar çok puan toplayabilirsek toplamalıyız. Ardından da Ocak’ta yapacağımız birkaç kaliteli transferle takımın seviyesini yukarıya doğru çekebiliriz... Her takımın olduğu gibi bizim de en büyük gücümüz taraftarımız. Nasıl ki Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında tribünleri doldurdular ve coşkulu bir destek verdiler, her maçta aynı şekilde bizim yanımızda olmalarını istiyoruz.”

‘Trabzon her şeye sahip’

“Ben Trabzonspor’da çalıştığım dönemde istediğimiz transferleri yapamamıştık, sadece Novak’ı alabilmiştik. Şimdi ise takım sezon başında bir hayli takviye yapma imkanı buldu. Bizim dönemimizde aynı hamleleri yapabilseydik, Trabzonspor’u çok farklı yerlere taşırdık. Takımın en etkili oyuncusu Burak’tı, o da büyük fedakarlıklar yaparak sakat sakat oynadı, alternatiflerimiz yoktu. Şimdi ise Trabzonspor her türlü oyuncuya sahip.”

Fanatik Özel / Serhat Demirtaş