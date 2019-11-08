Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan taraftara çağrı... İç saha maçlarının çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Bizim için her maç önemli. Ancak iç sahada oynadığımız maçlar çok daha önemli. Taraftarımız büyük takımlarla oynanan maçlarda stadı doldurduğu gibi her maç gelmeli. Rakibe deplasman havasını yaşatmalıyız. Onlarla beraber kazanmalıyız. Konyaspor maçı çok kritik. Kazandığımız takdirde hedefimizi net şekilde ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Tek eksik Rybalka

Öte yandan kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-Beyazlı ekip bugün gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.