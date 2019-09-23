Rıza Çalımbay: Sivas ve Beşiktaş benim için çok önemli

Süper Lig'in 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen Fernando ve Uğur'un golleri ile 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Tabii ki Trabzonspor ile oynarken bir de maçın başında gol yemek.. Biz maça iyi başlayalım derken gol yedik. Ama maçın başında gol yiyince bunu çevirebiliyorsunuz. Biz ne olursa olsun maçtan kopmadık. Bizde son paslar maalesef sıkıntı. Son attığımız gol mükemmel.'' dedi.

'Sivas ve Beşiktaş benim için çok önemli'

Taraftarın kendisi için yaptığı koreografi için teşekkür eden Çalımbay, ''Sivas doğduğum, büyüdüğüm yer. Sivas ve Beşiktaş benim için çok önemli. Benim için yapılan koreografi için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında başlayacak olan milli maç arası bizim için çok önemli. Bu sene lig çok zor, geçen seneki gibi kolay değil.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

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