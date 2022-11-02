Rıza Çalımbay: Sivas, milli maç oynar gibi

Antalyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olan DG Sivasspor ’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay bu karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve Slavia Prag’a odaklandıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, “Antalyaspor’a karşı mücadele bizim istediğimiz gibi olmadı ve beni de şok edici bir şey oldu. Biz daha da iyi oynayan bir takımız. Bunu Avrupa maçında gösterdik. Şimdi önümüzde çok önemli bir Prag maçı var. Dinlenemeden gidiyoruz. Hedefimiz mutlaka ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve oradan lider dönmek. Sivasspor, Avrupa’daki her maçını milli görev olarak düşünerek sahaya çıkıyor. Bu maçta hem ülke puanına hem de kulübümüze önemli bir katkı yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.