Rıza Çalımbay: 'Sivas için tarihi bir gün olacak'

Sivasspor ’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 2-1 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, maça çok iyi konsantre olduklarını söyledi. Karşılaşmada çok iyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "Final oynayacağımız maç için ölçü olacak bir maç değildi ve oyun olarak çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Güzel bir lig maçı oldu. Takımımızın oyun disiplini gayet güzeldi. İyi bir galibiyetle döndük" diye konuştu.

"Aklımız kupa maçında"

Kayserispor ile hem ligde hem de kupada üst üste 2 maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Çalımbay, şunları söyledi:

"Tam kadro çıkmayacağız bu maça. Korumamız gereken arkadaşlarımız var, maç oynayıp dinlenmesi gereken arkadaşlarımız var. Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"İstanbul’da Sivaslı çok"

Ziraat Türkiye Kupası final maçına biletini alan taraftarlara Sivas Belediyesi tarafından maça götürüleceğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "İlimizden ayrılan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aytemiz Alanyaspor maçında mükemmel bir taraftar sağladılar. İstanbul'da Sivaslı çok. Onların da desteği bizim için çok çok önemli. Belediye başkanımızın da yaptığı destek çok güzel bir şey. Konvoy halinde maça gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftar benim için her zaman birinci adamdır" açıklamasını yaptı.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan / SİVAS (İHA)