Rıza Çalımbay rekor peşinde

Süper Lig’de üç haftadır galip gelen ve milli arayı zirvede geçirmenin keyfini süren Sivasspor’da rekor sesleri... Rıza Çalımbay ile Yiğidolar, bundan daha uzun bir galibiyet serisini en son Mart-Nisan 2011 arasında yaşamıştı. O dönem iç sahadaki Kayseri mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisi, Buca (d), Beşiktaş ve Başakşehir (d) karşılaşmalarıyla devam etmiş, Kasımpaşa beraberliği ile sona ermişti.

Rekorunu egale etme peşinde olan başarılı çalıştırıcı, Anadolu derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmada Kayserispor’u devirip zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Bu arada Yiğidolar’da sezon başında ayrılan Ndinga’nın ştakımla çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli orta sahaya ara transfer döneminde lisans çıkarılması bekleniyor.

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