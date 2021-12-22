Rıza Çalımbay: Pozisyonları değerlendiremedik

Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Bugün bütün hedefimiz galibiyetti. Bundan önceki 4 maç, mükemmel oynayıp kazandığımız maçlardı. Bugün de kötü oynamadık. Bu sezon oynadığımız maçlardan en çok pozisyona girdiğimiz maçtı, maalesef değerlendiremedik. Tam zamanında gol de bulduk ama beklenmedik kişisel hata ile golü yedik. Oyun disiplininden kopmadık. Ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirsek galip geleceğimiz bir maçtı. Futbolun içinde bunlar var. Rakip de çok iyi kapandı, iyi mücadele ettiler. Yapacak bir şey yok. Bütün amacımız kazanmaktı. Artık tek maçımız kaldı. Kayseri maçını kazanmak istiyoruz. Son maçımızı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.

Kötü oynamadıklarını, sadece pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, "Maalesef son paslarda başarılı olamadık. Geçen maçta mükemmel goller attık, bu maçta da kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Takım kötü oynamadı. Kaleye gidişimizde de şişirerek değil oynayarak gittik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı gayet iyi oynadık ama gelenleri değerlendirmemiz gerekiyordu. Yediğimiz gol de beklemediğimiz bir goldü. Bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzde zor bir süreç var. Gradel ve Faycal, Afrika kupalarına gidecek. Onların eksiğini gidermek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Önemli olan o maçı geçmemiz. Avrupa kupalarından sonra sıkıntı yaşadık, onu aştık, iyi bir yere geldik ama sonunu getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda hedef koymak için takıma takviye gerekeceğini belirten Çalımbay, "Bir-iki tane oyuncu almamız gerekiyor. Devre arasında da transfer yapmak da zor ama inşallah iyi birilerini bulmaya çalışacağız. Kupa bizim gitmek istediğimiz bir yer ama kadro geniş olursa ikisinde de ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA