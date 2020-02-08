Rıza Çalımbay: Pes etmeyeceğiz!

Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını önceki gün saat 20.30’da Antalya’da oynayan ve saat nedeniyle Sivas’a geri dönemeyen Kırmızı- Beyazlılar, yarın Başakşehir karşılaşmasına çıkacak. Takımının Sivas’ta tek idman yapabileceğini söyleyen Rıza Çalımbay, rövanşta da benzer durumun olduğunu, yine perşembe akşamı maç oynayıp, pazar Trabzonspor’la deplasmanda mücadele edeceklerini belirtti.

Maç planlamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na ve yayıncı kuruluşa tepki gösteren Çalımbay, “Biraz daha anlayışlı olmaları lazım. Sivas’ın şartlarına göre şu saatler belirlense ne olur! Bizi sanki istemiyor gibiler, zorda kalmamızı istiyorlar. Kaldık da. Ama biz pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar yarışı götüreceğiz. Ama bize yapılan çok acı bir şey” ifadelerini kullandı.

4 yıldız sakat...

Yarın zirve yolunda Başakşehir ile final gibi mücadeleye çıkacaklarını ama bu maça hazırlanamadıklarını dile getiren Rıza hoca, “Kupa oynayanlar dinlendi, diğerleri çalıştı. 1.5 gün arayla neredeyse karşılaşma oynayacağız. Perşembe akşamı o soğukta, Sivas’ta nasıl maç oynanacak. Anlamak mümkün değil” dedi.

Dünkü idmanda sakatlıkları bulunan Emre Kılınıç, Marcelo, Kone katılamazken, yeni transfer Skuletic’in ise el parmağının kırıldığı açıklandı.